Kartepe Belediyesi karla mücadeleye hazır

Kış hazırlıkları çerçevesinde tuz stoğunu da tamamlayan Kartepe Belediyesi’nde ekipler 60 personel ve 22 araçla 7/24 hizmet verecek. Belediye ekipleri, Kartepe’de belirlenen bölgelerde gerektiği her an tam donanımlı ekipmanları ile yollara müdahale edecek. Kartepe Belediyesi, soğuk ve yağışlı havalardan ilçe halkının olumsuz etkilenmemesi için önlem aldı. Kar, tipi ve buzlanmaya karşı Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde karla mücadele konusunda özel bir ekip görevlendirilirken meteorolojiden gelen uyarılara göre ekipler işbaşı yapacak.

Belediye ekipleri, vatandaşların kar yağışlarından olumsuz etkilenmemesi adına 2 greyder, 2 loder, 9 kepçe, 7 kamyonet, 2 tuzlama ve kar küreme aracı ve 60 personelle karla mücadele nöbetine başladı. Olası buzlanmalarda kullanılmak üzere tuz stoğunu da tamamlayan ekipler, kullanılmak üzere bin ton tuzu depolarında muhafaza altına aldı.

Vatandaşlar, belediye ekiplerine, telefonlarla ulaşarak sıkıntı olması durumunda yollarının ulaşıma açık kalmasında göreve çağırabilecekler. İlçede karla mücadele konusunda ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri ile koordinasyon içerisinde çalışacak.