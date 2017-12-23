Kartepe Belediyesi karla mücadeleye hazır

Kış hazırlıkları çerçevesinde tuz stoğunu da tamamlayan ekipler 60 personel ve 22 araçla 7gün 24 saat hizmet verecek. Belediye ekipleri, Kartepe’de belirlenen bölgelerde gerektiği her an tam donanımlı ekipmanları ile yollara müdahale edecek.

Belediye ekipleri, vatandaşların kar yağışlarından olumsuz etkilenmemesi adına 2 greyder, 2 loder, 9 JCB kepçe, 7 kamyonet, 2 tuzlama ve kar küreme aracı ve 60 personelle karla mücadele nöbetine başladı. Olası buzlanmalarda kullanılmak üzere tuz stoğunu da tamamlayan ekipler, kullanılmak üzere bin ton tuzu depolarında muhafaza altına aldı.

Vatandaşlar, belediye ekiplerini (0 262) 373 60 60 ve 444 3 373 telefon numaralarına ihbarda bulunarak, sıkıntı olması durumunda ekipleri göreve çağırabilecekler. İlçede karla mücadele konusunda ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri ile koordinasyon içerisinde çalışacak.