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13 Haziran 2018 12:18

Kartepe Belediyesi personeline eğitim

Kartepe Belediyesi ve İŞKUR arasında “Toplum Yararına Proje” kapsamında imzalanan protokol gereğince dönemsel olarak işe alınan personellere eğitim verildi.

Kartepe Belediyesi personeline eğitim

13 Haziran 2018 12:18


Kartepe Belediyesi ile İŞKUR arasında anlaşma gereğince “Toplum Yararına Proje” kapsamında 6 ay süreyle 30 kişi işe başlatıldı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2018 yılı hizmet içi eğitim programı dahiline Belediye Toplantı Salonu’nda dönemsel olarak işe başlayan personellere “Pozitif Düşüncenin Gücü” konusunda seminer verildi.


Seminerde hizmet içi eğitimde olumsuz düşüncelerin oluşma nedenleri, hayatı olumsuzlaştıran düşüncelerin neler olduğunu ve olumsuz düşüncelerin nasıl olumlu düşünceler haline getirebileceği anlatıldı.




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