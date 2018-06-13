Kartepe Belediyesi personeline eğitim

Kartepe Belediyesi ile İŞKUR arasında anlaşma gereğince “Toplum Yararına Proje” kapsamında 6 ay süreyle 30 kişi işe başlatıldı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2018 yılı hizmet içi eğitim programı dahiline Belediye Toplantı Salonu’nda dönemsel olarak işe başlayan personellere “Pozitif Düşüncenin Gücü” konusunda seminer verildi.

Seminerde hizmet içi eğitimde olumsuz düşüncelerin oluşma nedenleri, hayatı olumsuzlaştıran düşüncelerin neler olduğunu ve olumsuz düşüncelerin nasıl olumlu düşünceler haline getirebileceği anlatıldı.