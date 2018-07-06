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06 Temmuz 2018 12:48

Kartepe Belediyesi Yaz Spor Okulları faaliyetlere başladı

Kartepe Belediyesi Yaz Spor Okulları, 8 farklı tesiste ve 15 farklı branşta sportif faaliyetlerine başladı.

Kartepe Belediyesi Yaz Spor Okulları faaliyetlere başladı

06 Temmuz 2018 12:48


Kartepe Belediyesi’nin çocuklara ücretsiz spor yapma imkanı sunan Yaz Spor Okulları, 15 farklı branşta eğitimlerine başladı. 8 ile 15 yaş aralığındaki çocukların futbol, basketbol, voleybol, yüzme, hentbol, tenis, masa tenisi, atletizm, halk oyunları, karate, okçuluk, güreş, su kayağı, oryantring ve boks gibi branşlara katılabileceği yaz spor okullarında 22 uzman eğitmen görev yapacak. Spor okullarında eğitim gören çocuklara spor malzemeleri Kartepe Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dağıtılıyor.


Yaz spor okullarında eğitime başlayan çocukları ilk günlerinde aileleri de yalnız bırakmadı. Eğitimleri yerinde izleme fırsatı bulan ebeveynler, çocuklarının güvenilir ve kaliteli spor yapma imkanı bulmasından duydukları memnuniyeti bildirerek, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkür etti. Çocuk ve gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağlayacak Yaz Spor Okulları bu yılda binlerce çocuğa ev sahipliği yapacak ve 15 Ağustos 2018 tarihine kadar eğitimler devam edecek.




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