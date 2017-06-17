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17 Haziran 2017 10:14

Kartepe Belediyesi’nde 2 ihale tamamlandı

Kartepe Belediyesi, mini futbol sahası yapımı ve iki tabaka astarlı bitümlü sathi kaplama yapım işi için ihale düzenledi.

Kartepe Belediyesi’nde 2 ihale tamamlandı

17 Haziran 2017 10:14


Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce talep edilen, mini futbol sahası yapımı ve iki tabaka astarlı bitümlü sathi kaplama yapım işi için ihale yapıldı. 7 teklif verilen mini futbol sahası yapım işi ihalesinde en yüksek teklif 275 bin 500 TL olurken en düşük teklif ise 178 bin 700 TL oldu. Diğer ihalede ise 4 firma teklif verdi. Komisyon huzurunda alınan tekliflerde en yüksek teklif 2 milyon 461 bin TL olurken en düşük teklif 1 milyon 998 bin TL oldu. Komisyon alınan tekliflerin ardından ihalelerin ilk oturumunu sonlandırdı.




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