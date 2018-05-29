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29 Mayıs 2018 11:02

Kartepe Belediye’sinde eğitimler sürüyor

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediye personeline liderlik, motivasyon ve takım çalışması hakkında seminer verildi.

Kartepe Belediye’sinde eğitimler sürüyor

29 Mayıs 2018 11:02


Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2018 yılı hizmet içi eğitim programı dahiline belediye toplantı salonunda belediye başkan yardımcıları, koordinatörler ve müdürlere liderlik , motivasyon ve takım çalışması semineri verildi.


Uzman Eğitmen Selami Kaplan tarafından verilen seminerde iyi bir liderde olması gereken özellikler, takım olarak çalışmanın önemi ve hedeflere ulaşmada motivasyonun önemi hakkında bilgiler verildi. Profesyonel hayattan ve dünyadan örneklerle zenginleştirilen eğitim, tecrübe paylaşımı bölümü ve sonunda liderlik analizini yapan testlerin uygulaması ile sona erdi. Eğitime katılan grup, zengin içerikli eğitmenlerin, ömür boyu öğrenmenin de motivasyonda önemli bir pozitif etkisi olduğunu ifade etti.




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