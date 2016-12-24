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24 Aralık 2016 14:11

Kartepe Belediyesi’nden 2017 yılı tatil ruhsatı hatırlatması

Kartepe Belediyesi’nden 2017 yılı tatil ruhsatı hatırlatması

24 Aralık 2016 14:11

Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden 2017 yılı tatil ruhsatları ile ilgili esnafların mağduriyet yaşamaması için bilgilendirme yapıldı.
Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Semra Begeç, hafta sonları ve resmi tatil günleri ticari faaliyetine devam etmek isteyen iş yeri sahiplerinin kanun gereği belirlenen harçlarını ödemek suretiyle Hafta Tatili Ruhsatı almaları ya da yenilemeleri gerektiğini hatırlattı. Begeç, 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu gereğince tatil günlerinde çalışacak iş yerlerinin hafta tatili ruhsatlarını almaları veya yenilemelerinin önemi için esnafı uyarırken başvuru için Kartepe Belediyesinin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne tebligatta bulunulması gerektiğini ifade etti.
Konu ile ilgili açıklama da bulunan Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Semra Begeç, “İlçemizdeki iş yeri sahipleri tatil ruhsatlarını Ocak ayı sonuna kadar belediyemizden almaları veya yenilemeleri gerekmektedir. Hafta tatili ruhsatı olmayan iş yerlerinin denetimler sırasında tespiti halinde haklarında para cezası işlemi yapılacağı için, işletmelerin 2017 yılı ruhsatlarını almaları ya da yenilemeleri için ruhsat fotokopisi ile belediyemizin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir” dedi.



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