Kartepe Belediyesi’nden Balaban Muhtarlığı’nda çevre düzenlemesi

Kocaeli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Balaban Mahallesi Muhtarlık binasının sundurma ve çevre düzenlemelerini yaptı. Balaban Mahallesi Muhtarı Hasan Erkan tarafından yapılan başvuru sonrasında belediye ekipleri muhtarlık binasında inceleme yapması sonrasında hemen çalışmalara başladı.

Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından modern bir görüntüye kavuşturulan Balaban Mahallesi Muhtarlık Binası’ndaki çalışmaların ardından Mahalle Muhtarı Hasan Erkan, yetkililere teşekkür ederek, “Muhtarlık binamızın sundurması ve çevre düzenlemesi artık cevap veremez duruma gelmişti. Talebimizi en kısa sürede dikkate alıp, yerine getiren başta Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez olmak üzere bütün ekip arkadaşlarına teşekkür ederim” dedi.