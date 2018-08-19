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19 Ağustos 2018 15:39

Kartepe Belediyesi’nden bayram öncesi ikramiye müjdesi

Kartepe Belediyesi çalışanlarına 2018 yılı üçüncü dilim devlet ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesinde ödendi.

Kartepe Belediyesi’nden bayram öncesi ikramiye müjdesi

19 Ağustos 2018 15:39


Kartepe Belediyesi 2018 yılı üçüncü dilim devlet ikramiyeleri ödendi. 102 Belediye personelinin hesabına ortalama bin 20 TL ödeme yapıldı. Kurban Bayramı öncesinde yapılan ödeme çalışanları sevindirdi. Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, Kartepe Belediyesi’nde çalışan 102 çalışana ortalama bin 20 TL ikramiye ödemesi yaptığı için Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkür etti.


Kartepe Belediyesi’nde devlet ikramiyelerinin yatırılması işçiler tarafından memnuniyetle karşılanırken Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Belediyemizin imkanları ölçüsünde personelimizi asla mağdur etmiyoruz. Biz işçilerimizin özlük hakkını verdiğimiz sürece işçiler de canı gönülden çalışacaktır. İşçinin alın teri kurumadan haklarının ödenmesi temel görevlerimizdendir. Bu durum iş barışının ve iş huzurunun yanında işçinin performansını da olumlu etkilemektedir” dedi.




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