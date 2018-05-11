Kartepe Belediyesi’nden çocuk oyun grubu ihalesi

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından talep edilen çocuk oyun grubu ekipmanları ve spor aleti alımı için düzenlenen ihale, Belediye Toplantı Salonu’nda İmar ve Şehircilik Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı Ali İhsan Karagöz başkanlığında yapıldı. İhalede katılımcılar tarafından 4 teklif verildi. Yaklaşık maliyetin 1 milyon 378 bin 429 TL olan ihaleye isteklilerden gelen en düşük teklif, 890 bin TL olurken, verilen en yüksek teklif ise 1 milyon 553 bin TL oldu. Verilen tekliflerin açıklanmasının ardından ihalenin ilk oturumu, tekliflerin incelenmesi için sona erdirildi.