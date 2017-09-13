Kartepe Belediyesi’nden eğitim kurumlarına destek

Belediye ekipler, 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi için gelen talepler doğrultusunda okullarda tamir tadilat çalışmalarına devam ediyor. Boya ekipleri, okul içi ve çevresindeki bordürleri ve okul duvarlarını boyadı, okul içindeki tadilat çalışmalarını gerçekleştirdi.

Eğitim camiasından gelen talepleri dikkate alan ekipler, eğitim kurumlarına ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için de bir dizi düzenlemede bulundu. Araç trafiğinin okul çevresinde öğrencilerin güvenliğini sağlayacak şekilde düzenleyecek trafik işaret ve uyarı tabelalarının montajı da belediye ekipleri tarafından sağlandı. Kartepe’de eğitim çıtasını yükseltmek adına eğitime ve eğitim kurumlarına belediye olarak katkılarının artarak sürdüğüne dikkat çeken Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, 2017-2018 eğitim öğretim yılında da eğitim camiasından gelen talepleri imkanlar dahilinde karşılamaya devam edeceklerini söyledi.