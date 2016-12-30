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30 Aralık 2016 17:15

Kartepe Belediyesi’nden gençlere oryantiring semineri

Kartepe Belediyesi’nden gençlere oryantiring semineri

30 Aralık 2016 17:15

Kartepe Belediyesi eğitim alanındaki çalışmalarına hız verdi.
Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, eğitim çağındaki gençlerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimleri için proje üretmeye ve mevcut projelere destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Oryantiring Şampiyonası öncesi Kartepe genelindeki ortaokullara ve liselere oryantiring sporunun tanıtılması için özel seminerler düzenlendi. Seminere Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan da katıldı.
Seminerde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez; “Oryantiring Federasyonu’nun Kartepe Belediyesi ile birlikte yürüttüğü bu bilgilendirme organizasyonunda yer almaktan, yeni tanınmakta olan bu spor dalının yaygınlaşması ve Kartepe Belediyesi olarak katkıda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu organizasyonun Kartepemiz’e , spor turizmine değer katacaktır. Oryantiring sporuna ilgi duyan öğrencilerimize gerekli desteği de vereceğiz.Burada misafir ettiğimiz Oryantiring Federasyonu yetkililerimize , sayın spor il müdürümüze ve bu sporun gelişmesinde, yaygınlaşmasında emeği olan herkese teşekkür edip, başarılar diliyorum" dedi.



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