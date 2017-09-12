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12 Eylül 2017 18:06

Kartepe Belediyesi’nden ihale duyurusu

Kartepe Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait bir adet taşınmazın satışı için ihale açtığını duyurdu.

Kartepe Belediyesi’nden ihale duyurusu

12 Eylül 2017 18:06


Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından ihaleye ilişkin yapılan açıklamada, “Sarımeşe Mahallesi 761 ada 3 parsel numaralı 6 bin 369.79 metrekare yüz ölçümlü ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ’ticaret alanı’ kullanımında kalan 3 kat, emsal 1.00 özelliklerindeki belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 4 milyon 841 bin 40,40 TL tahmini bedelle 14 Eylül 2017 tarih saat 10.10’da Kartepe Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şartname bedeli olarak 200 bin TL belirlenirken, geçici teminat bedeli ise 145 bin 232.21 TL olarak belirlendi” denildi.


Kısa bir değerlendirme yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, “Kamu malını, kendi malımızdan daha fazla koruyarak adım atıyoruz. Amacımız, en etkili rekabet ortamını hazırlayarak, kazançlı, rantabl bir satış gerçekleştirmektir. Halkımızın için rahat olsun” dedi.


Yetkililer ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgi ve ihale şartnamesine Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ulaşılabileceğini bildirdi.




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