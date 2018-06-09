Kartepe Belediyesi’nden imar barışı bilgilendirmesi

13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen “Yapı Kayıt Belgesi” verilmesine ilişkin düzenlemenin usul ve esasları Resmi Gazete’de yayımlandı. İmar barışı için başvurular 8 Haziran Cuma günü başladı. Başvurular “e-devlet” üzerinden ya da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde Yapı Kayıt Belgesi Formu doldurmak suretiyle yapılıyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Üzülmez, konutlarda imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen imar barışı için başvurularını yapacak Kartepeli vatandaşların zaman kaybetmeden başvuru yapmaları gerektiğini hatırlattı.

İmar barışı başvurusu yapacak Kartepeli vatandaşlara Belediye tarafından her türlü teknik ve hukuki desteğin verileceğini açıklayan Başkan Üzülmez, “İmar barışı ile sorunlu yapılar ve yapı kullanma izni olmayan, kat mülkiyeti kurulamayan yapılar resmiyete kavuşuyor” dedi.