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29 Mayıs 2018 11:04

Kartepe Belediyesi’nden kadınlara ev kazalarından korunma eğitimi

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile Kadınlar Kulübü tarafından başlanılan, KAR-MEK ve Kadın Spor Merkezi kursiyerlerine yönelik ev kazalarından korunma, çocuğunu koruma ve ilkyardım eğitimleri aralıksız devam ediyor.

Kartepe Belediyesi’nden kadınlara ev kazalarından korunma eğitimi

29 Mayıs 2018 11:04


Kartepe Belediyesi Çevre Mühendisi, İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Uzmanı Gizem Duygu Coşan tarafından verilen eğitimler de hedef ilçe genelinde bütün kadınlara ulaşmak olarak belirlendi. Verilen eğitimlere 600 kadın katıldı.


Uygulamalı eğitim veren İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Uzmanı Coşan, “Ev kazalarında en çok ilaçlar, boğulmalar, düşme ve çarpmalar, yanıklar, kimyasal yemek borusu yanıkları, yürüteç, vücutta yabancı cisim, kesici delici alet yaralanmaları ve merdiven kazaları görülmektedir. Ev kazaları ve trafik kazaları başta olmak üzere, hiçbir kaza görünmez değildir. Bilindiği üzere her kış soba zehirlenmeleri ve boğulmalardan yüzlerce kişinin öleceği önceden bilinmektedir. Önceden bilinen ve ihmaller sonucunda meydana gelen, benim başıma gelmez anlayışıyla yaşanan bu can kayıpları için kaza demek kesinlikle yanlıştır. Halbuki kaza geliyorum der! Özellikle evlerde oluşan kazalar, önceden düşünülüp öngörülerek önlem alınması halinde kesinlikle önlenebilecek olan kazalardır. Bunlara ev kazası demek yerine göz göre göre yaşanan olay demek daha doğru olur” ifadelerini kullandı.




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