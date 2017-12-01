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01 Aralık 2017 13:44

Kartepe Belediyesi’nden Ketenciler’de taş duvar çalışması

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ketenciler Mahallesi’nde bulunan eski okulun çevresini taş duvarla çevirdi.

Kartepe Belediyesi’nden Ketenciler’de taş duvar çalışması

01 Aralık 2017 13:44


Kartepe Belediyesi, ilçe merkezinde olduğu gibi mahalle statüsüne kavuşan köylerde de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kartepeliler’in ihtiyaçlarına karşılık veren düzenlemeler kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Ketenciler Mahallesi’ndeki eski okul binası çevresinde taş duvar yapım çalışması yaptı. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ketenciler Mahallesi’ndeki Gençlik Merkezi ek binalarının yer aldığı eski okul bina alanını çevreleyen 150 metre uzunluğunda güzergaha yaklaşık 250 metreküp taş kullanarak güvenlik bandı oluşturdu.


Dekoratif bir görüntü ile kent estetiğine de katkı sağlayan yeni ve taş duvar, bölge halkı tarafından da beğeniyle karşılandı.




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