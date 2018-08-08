Kartepe Belediyesinden Makedonya’da muhteşem festival

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin destek sağladığı Kartepe Belediyesi IV’ncü Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali Makedonya Gostivar’da gerçekleştirildi. Programa Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde Makedonya Gostivar Belediye Başkanı Prof.Dr.Arben Taravari, Üsküp Türkiye Büyükelçiliği Müşaviri Gürkan Gezer ve davetliler katıldı.

Gostivar meydanında sabahın erken saatlerinde başlayan stantların kurulması sonrasında IV’ncü Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali’ne start verildi. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Makedonya Gostivar Belediye Başkanı Prof.Dr.Arben Taravari ve Üsküp Türkiye Büyükelçiliği Müşaviri Gürkan Gezer’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Makedonya Gostivar Belediye Başkanı Prof.Dr.Arben Taravari “Bu güzel festivali Gostivar’da düzenlemeniz bizleri çok mutlu etmiştir. Gostivar’da yüzde 65’i Arnavut, yüzde 15’i Makedon, yüzde 11 Türk yaşamaktadır. Gostivar Arnavutları yüzde 100 Müslümandır. Türk ile Arnavut arasında bir sınır koymak imkansızdır. Bütün kutlamalar birlikte olur. Gostivar’da yaklaşık 10 yıldır Türk dili resmi dil olarak kabul edilmiştir. Göreve geldiğimiz zaman ilk Türk Bayrağını göndere biz çektik. İnşallah ileriki yıllara ortaklaşa daha güzel işler yapacağız” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise “Bir devleti var eden önemli unsurları hatırlatma adına 4 yıldır uluslararası düzeyde Unutulmuş Değerler Festivali’ni düzenliyoruz. Festivalin yapılacağı yerler özenle seçilmektedir. Geçen yıl Sırbistan Cumhuriyeti’nde yüzde 90’ı Müslüman olan bir Novipazar’da festival düzenledik. Atalarımız sorunsuz bir şekilde 522 yıl burada birlik ve beraberlik içerisinde bir yönetim sergilemiştir. Kimsenin diline, dinime müdahale edilmemiştir. Başkanımızı belediyecilik hizmetleri adına kutluyorum. Gelir gelmez Türk bayrağını göndere çekmesi, Türkçeyi resmi dil yapması bizleri memnun etmiştir. Bizi kendi yerimizde hissettirdi, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından günün anlam ve önemine binayen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez tarafından Makedonya Gostivar Belediye Başkanı Prof. Dr. Arben Taravari, Üsküp Türkiye Büyükelçiliği Müşaviri Gürkan Gezer’e hediye verildi. Makedonya Gostivar Belediye Başkanı Prof. Dr. Arben Taravari ise Osmanlı İmparatorluğu zamanında yapılan saat kulesinin yer aldığı plaket hediye etti.

Ziyaret sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Makedonya Gostivar Belediye Başkanı Prof. Dr. Arben Taravari, Üsküp Türkiye Büyükelçiliği Müşaviri Gürkan Gezer ve Kartepe Belediyesi Çocuk Mehteran Takımı Gostivar halkını selamladılar. Evladı Fatihan torunları Mehter gösterisinde Gostivarlıları duygulandırdı.

Kartepe Belediyesi IV’ncü Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali, Gostivar meydanında Kartepe Belediyesi Çocuk Mehteran Takımı gösterisi ile başladı. Mehter gösterisi sonrasında kürsüye gelen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Türkiye’mizden gönül coğrafyamızdan kucak dolusu sevgililerle saygılarla sizlerin huzurunuzdayız. Öncelikle, misafirperverliğiniz ve bu güzel ortam için teşekkür ediyorum. Kartepe Belediye olarak Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali’nin 4’üncüsünü düzenliyoruz. Bu yurt dışında düzenlediğimiz ikinci festival. Gönül coğrafyamızda, tarihimizde çok ayrı hatıraları olan örf adetlerimizi, geleneklerimizi, misafirperverliğimizi, hoşgörümüzü atalarımızın 522 yıl boyunca burada farklı etnik yapılarla huzurlu bir şekilde yaşadığı, yaşattığı Gostivar’da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

“Gostivar Türk ve Osmanlı tarihi için önemli bir yeri olan nadide bir şehir” diyen Başkan Üzülmez “Bu özelliğini son 15 -20 yıldır çok daha fazla hisseden, hissettiren ve o kültürü, kardeşliği yaşayan, yaşattıran bir şehir olarak görüyoruz. Bizler Gostivar’ı küçük bir Türkiye olarak görüyoruz. Burada Türkiye’de olduğu gibi Arnavutu, Makedonu, Lazı, Çerkezi, Kürdüyle tek vatan, tek bayrak, tek millet uğruna o güzel Türk bayrağı altında yaşarken Türkiye’de yaşadığımız gibi tek bir amaç için burada barış ve huzur içinde yaşanıyor. Makedonya Cumhuriyeti ve sayın başkanımızın ekibiyle kurduğu barış ve birlik havası var. Ülkemizde de sadece kendi vatandaşları için değil başta gönül coğrafyası, komşu ülkeler, o medeniyeti beraber yaşadığımız Türk dünyasının bu önemli ülkeleri ve şehirlerini tekrar yaşatan ve hatırlatan Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü bir dış politikası ile yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gönül coğrafyamızın önemli yerlerinden bir tanesi olan Gostivar’a kucak dolusu sevgi ve saygılarını getiriyorum” dedi.

“Artık Türkiye’mizin bu gönül coğrafyasına elleri fazlasıyla uzanıyor” diyen Başkan Üzülmez “Tıpkı 5 milyonun üzerinde Suriyeli ve dünyanın birçok yerinde zulüm altında yaşayan insanların yardımına gittiğimiz gibi. Artık kabına sığmayan bu ülke buralarda ve dünyanın birçok yerinde sayın cumhurbaşkanımız talimatları ve kurmuş olduğumuz TİKA ve Yunus Emre Enstitüleriyle birliğimizi yaşatıyoruz. Kartepe Belediyesi olarak hem ülkemizde geçen yıl Sırbistan Cumhuriyeti’nin Novipazar şehrinde bu yıl Gostivar’da yeni neslin unutmaya başladığı, bizi bir yapan, birlikte devlet yapan, kültürümüzü, örf ve adetlerimiz, ananelerimizi, oyunlarımızı ve mehterimizi yaşamak, yaşatmak adına sizleri ziyaret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Makedonya Gostivar Belediye Başkanı Prof.Dr.Arben Taravari ise “Birkaç ay önce Kartepe Belediyesi’nin Gostivar’da festival düzenlemek istediği konusunda haberdar edildim. Gönül rızasıyla kabul ettim. Çünkü Gostivar bütün Türk, Arnavut ve Makedonların bir arada uzun yıllar bir arada yaşadığı bir şehirdir. Milletleri en çok kültür ve spor birleştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti sporda bir başarı gösterdiğinde buralara görkemli bir şenlik oluyor. Ahali çok seviniyor. Saygı değer cumhurbaşkanımız makamına oturduğunda burada çok görkemli bir kutlama yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Gostivar’da kendinizi kendi evinizde hissetmenizi istiyorum. Burada 2-3 günde kendinizi ev sahibi gibi hissedin. Bu beraberliğin devam etmesini diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından festivalin kurdelesi kesildi. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Makedonya Gostivar Belediye Başkanı Prof.Dr.Arben Taravari ve Üsküp Türkiye Büyükelçiliği Müşaviri Gürkan Gezer kurulan stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.