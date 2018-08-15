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15 Ağustos 2018 14:44

Kartepe Belediyesi’nden okullara destek

Kartepe Belediyesi’nin ilçe genelinde eğitim kurumlarına desteği Pirelli Anadolu Lisesi ile devam etti.

Kartepe Belediyesi’nden okullara destek

15 Ağustos 2018 14:44


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ilçe genelinde eğitim kurumlarına imkanlar dahilinde verdiği destekler devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Pirelli Anadolu Lisesi’nden gelen istek sonrasında okul bahçesinde bulunan oturma gruplarını elden geçirerek yeniden hizmete sunuldu. Belediye ekipleri okul bahçesinde bulunan oturma grupları ve masal sandalye grupları teker teker elden geçirilerek yeniden kullanılmaya başlandı. Eğitim kurumlarına verdiği destekten dolayı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkür eden Pirelli Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Güzeldal, “Kartepemiz’de eğitim kurumlarına verilen destek herkesin takdirini görmektedir. Okul bahçemizde bulunan oturma grupları zamanla zarar gördü. Belediye ekipleri tarafından gereken çalışma sonrasında yeniden kullanılmaya başlandı. Bizlere verilen destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Okullara verilen desteklerin devam edeceğini açıklayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, “Eğitim kurumlarına imkanlarımız dahilinde gereken destek verilmektedir. Bizlere iletilen istek ve talepler yerine getirilmektedir. Geleceğimiz olan gençlerimizin yetişmesi noktasında bizlere düşen ne görev varsa bunu yerine getiriyoruz. Kartepemiz genelinde eğitim kurumlarına desteklerimiz devam edecektir” diye konuştu.




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