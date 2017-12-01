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01 Aralık 2017 14:00

Kartepe Belediyesi’nden sokaklara ışıklı direk üstü motifleri

Kartepe Belediyesi, İstasyon Mahallesi Atakan Caddesi’ni ışıklı direk üstü motiflerle süsledi.

Kartepe Belediyesi’nden sokaklara ışıklı direk üstü motifleri

01 Aralık 2017 14:00


Kartepe Belediyesi görsel anlamda da ilçeye değer katmaya devam ediyor. Son olarak İstasyon Mahallesi Atakan Caddesi ile demiryolu köprüsüne ışıklı direk üstü motifler ile aydınlatma yapıldı. Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Atakan Caddesi’nde 15, demiryolu köprüsünde 8 adet Kartepe Belediyesi logosundan oluşan ışıklı direk üstü motifleri ile gece aydınlatmaları kurumsal ve estetik bir görüntüye kavuştu.


Ayrıca ışıklandırmalar herhangi bir doğa olayından etkilenmeyecek şekilde tasarlandı. Bu ışıklandırma ile İstasyon Mahallesi Atakan Caddesi’nde gece sosyal yaşam ve ticaretin hareketlenmesi bekleniyor.




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