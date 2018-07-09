Kartepe Belediyesi’nden stajyerlere destek

Kartepe Belediyesi, Belediyede staja başlayan öğrenciler için oryantasyon eğitimi düzenledi. Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen oryantasyon eğitimine katılan stajyer öğrencilere Kartepe Belediyesi’nin misyonu, vizyonu, özlük hakları ve kurumda uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi. 2018 yılı yaz staj döneminde staja başlayan 29 öğrencinin iş hayatına atılmadan önce deneyim kazanmaları yönünde her türlü desteği sunan Kartepe Belediyesi, öğrencilere destek vermeyi sürdürüyor. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in talimatları doğrultusunda staj eğitimleri biten öğrencilere, İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Kartepe Belediyesi İŞKUR yetkilileri tarafından daha sonraki dönemde de kariyer planlamaları ve iş yaşamına atılma konusunda çeşitli destekler veriliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Gençlerin vizyon ve ufkunu geliştirerek, gelecek hayatlarında isabetli ve doğru kararlar alarak başarılı birer iş insanı olmalarını sağlamak için her zaman gençlerimizin yanında ve destekçisiyiz. Türkiye gençlerimizle daima yükselecek” dedi.