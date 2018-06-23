Kartepe Belediyesi’nden Suadiye’ye spor tesisi

Suadiye’nin 20 yıllık hayalini Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez gerçekleştiriyor. Kartepe Belediyesi tarafından Suadiyespor Kulübü Tesisleri yanındaki alanda Suadiyespor Halı Saha Tesisleri’nin yapımına başlanıldı. Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez’in ev sahipliğinde belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Suadiyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Ağra ve sporcular katılımıyla düzenlenen törende yapımına başlanılan proje tanıtıldı.

Belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek Suadiyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Ağra ve yetkililerden bilgi alan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Dünya standartlarında Kartepe genelinde spor tesisleri yapılmaktadır. Gençlerimizin kötü alışkanlıklara gitmesini önleyecek şekilde yatırımları yapıyoruz. Gençlerimizin en fazla ilgi gösterdiği alan spor olunca bizlerde bu yönde yatırımlar yapıyoruz. Suadiye Mahallesi en önemli mahallerimizden biridir. İlçemiz 50 yıl teleferik bekledi, şimdi burası 20 yıldır bu yatırımı bekliyordu Allah bize nasip etti. Çocuklarımızın spor yapacağı aileleriyle birlikte zaman geçireceği bir spor alanı hazırlıyoruz. Gençlerimizin mutlu olacağı koşulların sağlanması durumunda başarıları gelmektedir. Sağlıklı bir neslin yetişmesi için gereken yatırımlar yapıyor. Suadiye halkı söz konusu vatan, bayrak, ezan, güçlü Türkiye’nin yürümesi için siyasal destek ile bunun gereğini yerine getirmektedir. Suadiyeli hemşehrilerimiz için KAR-MEK kursları, spor kursları, mahalle konağı, Suadiye Kapalı Pazar yeri başlıyor, mahalle meydanı başladı” dedi.

Suadiyespor Halı Saha Tesisleri, 3 bin metre kare alanda inşa edilmeye başlandı. Kapalı olarak yapılan tesis içerisinde 200 kişi aynı anda karşılaşmaları izleyebilecek. Bin 500 metre kare kapalı alanda halı saha yapılırken, bin 500 metre kare alanda idari bina, soyunma odaları, banyo ve tuvaletler olacak. Tesis içerisinde ayrıca salon sporlarından boks, karate, güreş, masa tenisi sporları yapılabilecek ve çocuklara spor eğitimleri de verilebilecek. Spor tesisinde 60 kişi aynı anda spor yapma imkanı bulurken, proje 75 günde tamamlanacak ve 2 Milyon TL’ye mal olacak. Projenin tamamlanması sonrasında Sinan Sipahi Suadiye Stadı’nın ışıklandırmaları ve Suadiyespor Kulüp binasında yapılacak olan düzenleme ile 22 bin dönüm alan spora ayrılmış olacak.