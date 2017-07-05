8-9 Temmuz tarihlerinde Kartepe SEKA Kamp Alanı’nda düzenlenecek, yurt dışından ve içinden konukların katılacağı 3’ncü Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivalinin tanıtım toplantısı Sukay Park’ta gerçekleştirildi. Basın toplantısında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivalimiz ile hem Kartepemizi hem de unutulmaya yüz tutmuş bir çok kültürümüzü ön plana çıkaracağız. Gelin hep beraber değerlerimize sahip çıkalım” dedi.

Bası toplantıda festival hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Hem Kartepemizi hem ülkemizi hem de unutulmaya yüz tutmuş birçok kültürümüzü ön plana çıkaracağız. Bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi dost misafirlerimiz ile festivalimiz renklenecek. Çocukluk zamanlarımızda birçoğumuzun özlemle andığı fiziksel tatlı yorgunluklarımızı yaşadığımız oyunlarımızı, ananelerimizi hatırlatacağız. Bu festivali çok önemsediğimi belirtmek istiyorum. Kartepe Belediyesi olarak çok büyük bütçelerle işler yaptık, ama kültürümüzü ortaya çıkaracak bu tür projelerimizi sizlerle paylaşmak istedik” dedi.

Başkan Üzülmez, “Kartepemizde bugün belediyecilik kurallarına göre ayrılan bütçelerde belirli sıkıntı yaşıyoruz. Kartepe’de sadece üst yapı hizmetlerine harcadığımız bütçe yüzde 50’leri buluyor. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projelerimizde de hiç taviz vermedik. Söz vermeyip cari dönemi yaşarken vatandaşların beklentisi ve bizlerin tespitleriyle 50’nin üstünde proje yaptık.Şehir anlamında hizmetleri getirmeye çalışıyoruz. İl müdürlüğü ve bölge düzeyince Kartepe Belediyesi olarak getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Kartepe Belediyesi, zengin ve renkli görüntüler eşliğinde yerli ve yabancı konukların katılımı ile geleneksel hale gelen Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali’nin 3’ncüsü için tüm hazırlıklarını tamamlandı. Geçmişten günümüze ulaşmış veya unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, kültür varlıkları, şarkılarımız, danslarımız, oyunlarımı hamur işleri kategorilerinde lezzetler yapılarak jüri değerlendirilmesine sunulacak.

Kurulacak olan ücretsiz çadırlar da ev hanımları ve zanaatkarlara da ürettikleri ürünleri sergileme ve satış yapma olanakları sağlanarak, hem unutulmaya yüz tutmuş ürünlerin tanıtımı hem de ekonomik değer elde etme imkanı sunulacak. Kültür mirasının çocuklara aktarılacağı festivalde, çocuk oyun grupları, palyaço ve değişik animasyon ve oyunlar ile eğlenceli ve unutulmaz anlar sahne alacak. Festival zengin içerikli ve coşkulu bir hafta sonu yaşatacak. Ayrıca festival alanında oluşturulacak olan alanda milli oyun parkuru kurulup geçmişteki oyunlarımızın gerekli çizimleri yapılarak sek sek, misket oyunu, ip atlama gibi geleneksel eski oyunların hafızalarda ki yerinin korunması da sağlanacak.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen 3’ncü Unutulmuş Değerler Festivali’nde Karadeniz müziğinin ünlü isimlerinden Hülya Polat sahne alacak. Karadenizli ses sanatçısı Polat, sevilen şarkılarını Kartepeliler için seslendirecek.

Kartepe’nin güzelliklerini ve unutulmaya yüz tutmuş güzelliklerinin ön plana çıkartması beklenilen festivalde, Tesbih yapımı, Yemeni yapımı, Eyüp oyuncakları, Keçe yapımı, Hat sanatı, Sedef kakma, Kutnu dokuma, Keşan dokuma, Hakkaklık, Kazaziye, Taş baskı, Minyatür müzik aletleri yapımı, Lüle taşı işleme sanatı, Osmanlı harem sabunları, Zamak ve alpaga işleme sanatı, Deri işleme sanatı, Çini yapımı, Tahta kaşık oyma ve süsleme sanatı, Mozaik yapımı, Ahşap yakma, Siirt battaniyesi, Kılıç ve bıçak yapımı, Deve kemiği işleme ve minyatür sanatı, Kemençe yapımı, Baston yapımı, Batman yöresel bebekleri, Topaç yapımı, Cam boncuk yapımı, Bakır işleme, Sepet örücülüğü, İpek dokuma, Ebru sanatı, Hüsnü hat sanatı, Tezhip, Ahşap oyma ve yakma, Kat-i, Seramik, Kırkyama, Cam sanatı, Hat sanatı stantları açılacak.