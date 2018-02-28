Kartepe Belediyesi’nin teleferik projesinde yer teslimi yapıldı

Kartepe Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan “Teleferik Hattı” projesi hızla ilerliyor. Kartepe Belediyesi teknik ekibi ve ihaleyi kazanan firma yetkililerinin saha çalışmaları sona erdi. Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü’nden yapılan yer tahsisi sonrasında süreç bitme noktasına geldi. Mevsim şartlarının oluşması sonrasında bahar ayının başlangıcıyla birlikte projenin yapımına başlanılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Teleferik hizmetinden yılda 500 bin insanın yararlanacağını tahmin ediyoruz. Teleferik Projemiz turizme büyük katkı verecektir. Ulusal ve uluslararası alanda ilçemize gelen birçok insan olacaktır. Kartepemiz’de sadece kış turizmi yok, aynı zamanda yayla turizmi ve doğa turizmi de var. Teleferik Projesi sadece yolcu taşıma anlamında değil, çevresinde otel ve benzeri yatırımlar da olacak. Hem Kartepe’nin güzellikleri olacak hem de yayla turizmi olacak. Kartepe’deki teleferikte diğerlerinden farklı olarak dört mevsim ve fiziksel olarak göl ve deniz manzarası da misafirlerimizi ağırlayacak” dedi.