Kartepe Belediyespor voleybolda liderliği bırakmıyor

lig 2. Grup'ta mücadele eden Kartepe Belediyespor, Ankara deplasmanında Maliye İhtisas'ı yenerek liderliğini korudu.

Ligine çıkan Kartepe Belediyespor Erkek Voleybol Takımı geçen hafta kendi sahasında Akyazı Belediyespor Erkek Voleybol Takımına 3-2 kaybetmişti. Bu hafta sonu en yakın takipçisi olan Maliye İhtisas Erkek Voleybol Takımı'na konuk olan mavi-yeşilli temsilcimiz Beştepe Spor Salonu'nda oynanan zorlu mücadeleyi 3-2 kazandı.

Ligi 2. Grup'ta 8'inci karşılaşmada Beştepe Spor Salonu'nda çıkan Kartepe Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Maliye İhtisas Erkek Voleybol Takımı ile kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmanın ilk iki setini Kartepe Belediyespor 23,25, 14-25 sonuçlarla kazandı. Karşılaşmanın 3. ve 4. setini 26-24 ve 26-21 sonuçla kaybetti. Final setinde Kartepe Belediyespor rakibini 13-15‘lik sonuçla yenerek karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.