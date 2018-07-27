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27 Temmuz 2018 11:33

Kartepe bilboard ihalesi yapıldı

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Bilboard Baskı, Montaj (Asım) Basım ve Değişim Hizmet Alım ihalesi yapıldı.

Kartepe bilboard ihalesi yapıldı

27 Temmuz 2018 11:33

Katılımcılar tarafından ihaleye iki teklif verildi.


Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından talep edilen Bilboard Baskı, Montaj(Asım) Basım Ve Değişim Hizmet Alım ihalesi yapıldı. Kartepe Belediyesi toplantı salonunda Bilgi İşlem Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı Kerim Kandaz başkanlığında yapılan ihaleye katılımcılar tarafından iki teklif verildi.


Yaklaşık maliyetin 785.350,00TL olan ihaleye isteklilerden Bc Ajans-Bilal Canbaz 675.000,00TL ve İhsan Ticaret-İhsan Oruç 513.750,00TLteklifte bulundu. Verilen tekliflerin açıklanması ardından ihale komisyonu başkanı tekliflerin incelenmesi için ihalenin birinci oturumunu sona erdirdi.




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