Kartepe bilgi evlerinde eğitimler devam ediyor

Yaz tatili boyunca faaliyetlerine devam edecek olan Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, çocuklar için tatil döneminde çocuklara boş zamanın nasıl daha etkin geçirilmesi gerektiğinin öğretileceği bir alan olmaya devam ediyor.

Yaz tatilinin kaliteli zaman geçirmeyi öğrenmek için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü eğitmenleri, “Çocuk, zamanını iyi yönetmeyi öğrenmiş ise bu tutumu, tatildeki etkinlik ve aktivitelerine, arkadaşları ile nasıl zaman geçirdiğine, zamanının ne kadarını arkadaşlarıyla, ne kadarını kendisine ayırdığına yansıyacaktır. Bizim çocuğumuza kazandırdığımız iç disiplinle ilgili olarak öncelikle çocuğa boş zamanını iyi değerlendirmeyi öğretmek için hizmet vermekteyiz” dedi.

Kısa ders tekrarları ile birlikte bol bol okumanın yapılacağı bilgi evlerinde, yaz boyu sürpriz eğitici ve öğretici aktiviteler de çocukları bekliyor olacak. Çocuklar, spor, satranç, drama gibi etkinliklere yönlendirilmesi ile birlikte fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak birçok yararlı etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu bağlamda çocukların dinlenmesi ve kendini geliştirmesi için güzel ve de kaliteli fırsatlar sunan Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, tüm Kartepeli çocukları bilgi evlerine bekliyor.