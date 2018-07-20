Kartepe bulvarlarında düzenleme

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe sınırları içerisinde bulunan bulvarlarda hummalı bir çalışma içerisine girdiler. Çalışmalar kapsamında Çalışmalarını Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Bulvarı çevrelerinde uzayan otlar, ekipler tarafından temizlenirken tespit edilen diğer eksiklikler de gideriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminin sonuna kadar ilçe genelinde tırpan çalışmalarına devam edecek.

Kartepe’nin bir turizm kenti olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Belediye ekiplerimiz tarafından çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Turizm kentine yakışır yatırımlar ve hizmetler üretilmektedir. Bu yönde çok önemli olan çevre düzenlemelerine özen gösteriyor. Temiz çevre, estetik Kartepe vizyonu ile hemşehrilerimize en iyisini sunmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

Öte yandan Kartepe Belediyesi bilboard baskı montaj basım ve değişim işi için ihale düzenleyecek. 24 Temmuz 2018 Salı günü saat 11.00’de yapılacak ihaleye yerli istekliler katılabilecek.