Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 11:03

Kartepe bulvarlarında düzenleme

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan bulvarlarda çevre düzenlemelerine devam ediyor.

Kartepe bulvarlarında düzenleme

20 Temmuz 2018 11:03


Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe sınırları içerisinde bulunan bulvarlarda hummalı bir çalışma içerisine girdiler. Çalışmalar kapsamında Çalışmalarını Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Bulvarı çevrelerinde uzayan otlar, ekipler tarafından temizlenirken tespit edilen diğer eksiklikler de gideriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminin sonuna kadar ilçe genelinde tırpan çalışmalarına devam edecek.


Kartepe’nin bir turizm kenti olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Belediye ekiplerimiz tarafından çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Turizm kentine yakışır yatırımlar ve hizmetler üretilmektedir. Bu yönde çok önemli olan çevre düzenlemelerine özen gösteriyor. Temiz çevre, estetik Kartepe vizyonu ile hemşehrilerimize en iyisini sunmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.


Öte yandan Kartepe Belediyesi bilboard baskı montaj basım ve değişim işi için ihale düzenleyecek. 24 Temmuz 2018 Salı günü saat 11.00’de yapılacak ihaleye yerli istekliler katılabilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç