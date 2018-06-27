Kartepe caddeleri şık bir görünüme kavuşuyor

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, daha önce Beşik Sokak üzerinde tamamladığı Altunhisar Caddesi üzerinde sona yaklaştığı ana arter güzergahlardaki düzenlemelerinin bir ayağını da Nazım Demirci Caddesi’nin Sarımeşe Mahallesi’nden geçen güzergahında yapıyor. Yol genişletme çalışması ile 6 metreden 12 metreye çıkan Nazım Demirci Caddesi’nin Sarımeşe Mahallesi’nden geçen bölümünde yoğun çalışma sergileniyor. Alt yapı çalışmaları kapsamında diğer kurumlarla da koordinelinin sağlandığı güzergahta Belediye ekipleri, yağmursuyu hattı ve ızgara çalışmaları devam ediyor.

Kartepe Belediyesi logolu dekoratif duvar kalıplarının kullanıldığı çevre düzenlemeleri kapsamında yolda bahçe ve ev girişleri dekoratif duvarlarla çevreleniyor. Kartepe Kent Merkezi bağlantılı önemli bir geçiş merkezi olan güzergah dekoratif duvarlarla şık bir görünüme kavuşturuluyor.

Öte yandan, Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Arslanbey Mahallesi’nde bulunan Şehit Polis Volkan Şahbaz Parkı’nı elden geçiriyor. Yaklaşık 16 dönüm arazi üzerinde bulunan ve Kartepelilerin yoğun bir şekilde kullandığı parkın eksiklikleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gideriliyor. Belediye ekipleri, park içerisinde eksik olan kamelyaların montajını yaparken, mevcut olanların bakımını yaptılar. Şehit Polis Volkan Şahbaz Parkı içerisinde bulunan oyun grupları elden geçirilerek eksiklerinin giderilmesinin yanı sıra bakımları da yapıldı.

Parklarda yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Oyun oynamak için özgürce sokağa çıkamayan çocuklarımızın sağlıklı ve güven içerisinde oynayabileceği, eğlenebileceği, gençlerimizin spor aktivitelerini rahatça yerine getirebileceği, farklı yaş gruplarındaki vatandaşımızın huzur içinde oturabileceği, dinlenebileceği, adeta bir buluşma, kaynaşma noktası haline gelen park ve yeşil alanlarımızın sayısı artmaktadır. Parkların kullanılması, korunması kadar önemlidir. Hemşehrilerimizin bu duyarlılık içerisinde parklarda dinlenmeleri en büyük arzumuzdur” dedi.