Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 17:27

Kartepe Çuha Fabrikası alanı için jeoradar ihalesi

Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, Çuha Fabrikası alanı için jeoradar ihalesi açtı.

Kartepe Çuha Fabrikası alanı için jeoradar ihalesi

18 Haziran 2018 17:27

İhale 22 Haziran Cuma günü saat 11.00’de yapılacak.


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in girişimleri ile 174 yıllık tarihi Çuha Fabrikası gün yüzüne çıkmaya başladı. Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, ilçenin yanı sıra ülkenin kültürel zenginliğine büyük katkısı olacak Kartepe Rahmiye Mahallesin’de bulunan 2. grup Çuha Fabrikası yapıları yeniden işlevlendirme proje hizmet alımı İşine ait Jeoradar çalışması yapılması işi 22 Haziran Cuma günü saat 11.00’de açık ihale yapılacak.


Kartepe Belediye toplantı salonunda yapılacak ihaleye yerli istekliler katılabilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç