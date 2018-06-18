Kartepe Çuha Fabrikası alanı için jeoradar ihalesi

İhale 22 Haziran Cuma günü saat 11.00’de yapılacak.
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in girişimleri ile 174 yıllık tarihi Çuha Fabrikası gün yüzüne çıkmaya başladı. Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, ilçenin yanı sıra ülkenin kültürel zenginliğine büyük katkısı olacak Kartepe Rahmiye Mahallesin’de bulunan 2. grup Çuha Fabrikası yapıları yeniden işlevlendirme proje hizmet alımı İşine ait Jeoradar çalışması yapılması işi 22 Haziran Cuma günü saat 11.00’de açık ihale yapılacak.
Kartepe Belediye toplantı salonunda yapılacak ihaleye yerli istekliler katılabilecek.