Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 10:50

Kartepe Emekevler Mahallesi’ne iki park

KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kartepelilerin rahat zaman geçirmelerini sağlamak için parkların sayısını arttırıyor.

Kartepe Emekevler Mahallesi’ne iki park

28 Haziran 2018 10:50


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde park sayılarını arttırıyor. Belediye ekipleri tarafından Emekevler Mahallesi’nde Sefir ve Asker isimli iki çocuk parkı yapımına başlandı.


Belediye ekipleri tarafından park yapılacak alanlarda hızlı bir çalışma yapılıyor. Alanların düzeltilmesi sonrasında oyun gruplarının yerleştirilmesine başlanıldı. Kartepe’de hizmetlerin durmadan devam ettiğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe genelinde 150’e yakın park hemşehrilerimize hizmet vermektedir. İlçemiz genelinde hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte birlik ve beraberlik içerisinde rahat zaman geçirmeleri için park yapımlarına ara vermeden devam ediyoruz. Yaz ayını gelmesiyle birlikte park çalışmalarımız hızlandı. Yapılan çalışmaların tamamlanması ile bu iki parkımız en kısa zamanda hizmete sunulanacaktır” dedi.


Öte yandan Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Acısu Kültür Merkezi çevresinde düzenleme çalışmaları yapıldı. Belediye ekipleri tarafından yabani otların yanı sıra bakım ve tamirat gereken yerler elden geçirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç