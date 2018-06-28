Kartepe Emekevler Mahallesi’ne iki park

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde park sayılarını arttırıyor. Belediye ekipleri tarafından Emekevler Mahallesi’nde Sefir ve Asker isimli iki çocuk parkı yapımına başlandı.

Belediye ekipleri tarafından park yapılacak alanlarda hızlı bir çalışma yapılıyor. Alanların düzeltilmesi sonrasında oyun gruplarının yerleştirilmesine başlanıldı. Kartepe’de hizmetlerin durmadan devam ettiğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe genelinde 150’e yakın park hemşehrilerimize hizmet vermektedir. İlçemiz genelinde hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte birlik ve beraberlik içerisinde rahat zaman geçirmeleri için park yapımlarına ara vermeden devam ediyoruz. Yaz ayını gelmesiyle birlikte park çalışmalarımız hızlandı. Yapılan çalışmaların tamamlanması ile bu iki parkımız en kısa zamanda hizmete sunulanacaktır” dedi.

Öte yandan Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Acısu Kültür Merkezi çevresinde düzenleme çalışmaları yapıldı. Belediye ekipleri tarafından yabani otların yanı sıra bakım ve tamirat gereken yerler elden geçirildi.