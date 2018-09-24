Kartepe etkinliklere doymuyor

Kartepe Belediyesi tarafından Muharrem Ayı münasebetiyle Aşure etkinliği düzenlenmesinin ardından ekipler Kartepe Eşme Ayvası Festivali'ne hazırlanmaya başladı.

Muharrem Ayı münasebetiyle Kartepe Belediyesi, Kadınlar Kulübü Ataşehir Kadın Spor Merkezi ve KAR-MEK üyeleri III'ncü Aşure Etkinliği düzenledi. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'de konuk olduğu programa belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle sakinleri de katıldı. Bolluk ve bereketin simgesi olan Muharrem ayında önem arz eden aşure dağıtımı yapıldıktan sonra, Mevlüt okutularak dualar edildi.

Sosyal belediyeciliğin örnek projelerini hayata geçirdiklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Muharrem Ayı inancımız gereği çok önemlidir. Allah edilen duaları, ibadetleri kabul etsin. Bizleri bir yapan bütünlüğümüzü sağlayan günlerimiz vardır. Bu bizlerin kültür zenginliğidir. Şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere emaneti olan ülkemizde yaşıyoruz. Kültürümüzü gelecek olan nesillerimize anlatmamız çok önemlidir. Bu yönde kadınlarımıza gereken destek verilmektedir” dedi.

Aşure etkinliğinin ardından ise 29 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Kartepe Eşme Ayvası Festivali gerçekleşecek. Eşme Sahili'nde gerçekleşecek festivalde En Güzel Ayva kategorisinde birinci 2 bin 500 TL, ikinci bin 500 TL, üçüncü bin TL, En Güzel Ayva Bahçesi kategorisinde birinci 2 bin 500 TL, ikinci bin 500TL, üçüncü bin TL ve En Güzel Ayva Tatlısı kategorisinde birinci bin 500 TL, ikinci bin TL, üçüncü 500 TL ödül kazanacak.

Kartepe Belediyesi tarafından festival alanına kurulan standları Eşme'nin eşsiz ayvası süsleyecek. Ayva üreticileri, kuracakları stantlarda ayva satışı da yapabilecek. Festivale katılacak olan zanaatkarlar kendilerine ayrılan Ebru, Hat, Cam Sanatı, Kaligrafi, Kandıra Bezi ve Çini stantlarında sanatlarını icra edebilecek. Kartepe Belediyesi Mehteran takımı ve Kartepe Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri ile başlayacak olan sahne programı ise ilerleyen saatlerde konser ile devam edecek. Geçtiğimiz yıl şölen havasında gerçekleştirilen festivale bu yıl da Kartepeli vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor

Eşme Ayvası Festivali'nde çocuklarda unutulmayacak. Animasyon gösterileri, kukla gösterileri, gölge oyunları ve oyun grupları ile çocuklar da çok eğlenecek.