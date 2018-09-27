Kartepe fırınlarında kapsamlı denetim yapıldı

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kartepe İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinden oluşan komisyon ilçedeki ekmek fırınlarında ekmek gramajı ve tarife başta olmak üzere geniş kapsamlı bir denetim yaptı. Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren ekmek fırınlara yönelik denetimde komisyonda yer alan kurum yetkilileri sorumluluk alanlarındaki işletmeleri denetledi.

Denetimde özellikle ekmek gramajı ve tarife konusunda fırınlarda 21 Eylül 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyat tarifesine uygunluğuna bakıldı. Halk sağlığını ön planda tutan ve haksız rekabet koşullarını engellemeye çalışan komisyon eksikliği olan işletmelere de uyarılarda bulundular.