Kartepe FSM yolları asfaltlanıyor

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışarak Kartepe’nin cadde ve sokaklarında yol iyileştirmelerinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kartepe’nin yollarında devam ettirdiği üst yapı düzenlemelerini FSM, 17 Ağustos Caddesi’nde sürdürdü. Geçtiğimiz hafta asfalt öncesi hazırlık ve kemirme işlemlerini tamamlayan ekipler, bu hafta 550 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki güzergaha bin 200 ton sıcak asfalt serdi.

Güzel havaların etkisiyle yol iyileştirme çalışmaları kapsamında yaya güvenliğini de ihmal etmeyen ekipler kaldırım çalışmaları ardından asfalt serdikleri caddeyi günümüz koşullarına uygun hale getirdi. Belirlenen iş programı çerçevesinde belediye ekipleri ilçe genelindeki yolların asfalt çalışmalarını ramazan ayında da devam ettirecek.