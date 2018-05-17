Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 11:12

Kartepe FSM yolları asfaltlanıyor

Kartepe’de devam eden üst yapı çalışmaları kapsamında Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 17 Ağustos Caddesi üzerinde asfalt çalışması yapıldı.

Kartepe FSM yolları asfaltlanıyor

17 Mayıs 2018 11:12


Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışarak Kartepe’nin cadde ve sokaklarında yol iyileştirmelerinde bulundu.


Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kartepe’nin yollarında devam ettirdiği üst yapı düzenlemelerini FSM, 17 Ağustos Caddesi’nde sürdürdü. Geçtiğimiz hafta asfalt öncesi hazırlık ve kemirme işlemlerini tamamlayan ekipler, bu hafta 550 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki güzergaha bin 200 ton sıcak asfalt serdi.


Güzel havaların etkisiyle yol iyileştirme çalışmaları kapsamında yaya güvenliğini de ihmal etmeyen ekipler kaldırım çalışmaları ardından asfalt serdikleri caddeyi günümüz koşullarına uygun hale getirdi. Belirlenen iş programı çerçevesinde belediye ekipleri ilçe genelindeki yolların asfalt çalışmalarını ramazan ayında da devam ettirecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç