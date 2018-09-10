Kartepe Kanal Park Kafesi'nde çalışmalar bitiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi'nin ortaklaşa hayata geçirdiği Kanal Park Projesi hızla devam ediyor. Yapılan projelendirme ile Kanal Park'ın her noktasında kafeye ulaşma imkanı sağlandı. Çelik konstrüksiyondan yapılan kafenin dış cephesi tamamlanırken, iç dizayn çalışmaları başladı. Kapalı alanı 318 metre kare olan kafenin dışına kurulan alan, yaz aylarında da kullanılmasına imkan sağlanıyor. Sekizgen kafe toplam 388 metre kare alanda hizmet verecek.

Kanal Park Projesi'ne büyük önem gösterdiğini söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kanal Park Projemiz ilçemize gerdanlık gibi çok yakışacak. Etap etap çalışmaların tamamlanması ile hemşehrilerimizin hizmetine sunulmaktadır. Kanal Park Projesi içerisinde yer alan kafenin kendi alanında çok farklı bir yeri olacaktır. Kartepemiz genç bir ilçedir. Belde kültüründen kent kültürüne geçişte yapılması gereken yatırımlar en ince ayrıntısına kadar planlı ve sistemli bir şekilde düşünülüp yapılmaktadır” dedi.

Öte yandan, Kartepe Belediye tarafından eski Balaban Mahallesi Sağlık Ocağı binasında yapımına başlanan restorasyon çalışmaları bitme noktasında geldi. Belediye Etüt Proje Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyonun tamamlanması sonrasında Balaban Mahalle Konağı bölge halkına hizmet vermeye başlayacak.