Kartepe Kent Meydanı çalışmaları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir kent meydanı da Kartepe’ye kazandırıyor. Gebze, Dilovası, Başiskele ve Karamürsel ilçelerine kent meydanı yapan İzmit’te ise yapımı sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kartepe’de de çalışmalarına başladı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki 30 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek proje Kartepe Belediyesi Hizmet Binası ve Kaymakamlık Binası önünde uygulanacak.

Şantiye kurulumu tamamlanan projede çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak. İçerisinde sosyal donatı alanlarının yer alacağı Kartepe Kent Meydanı projesi içerisinde sosyal alanlar da yer alacak. Meydanda her biri 109 metrekare olmak üzere 3 kafeterya ve 2 animasyonlu süs havuzu bulunacak. Meydan amfiler, çeşitli ağaç ve bitki görselleri arasına kurulacak oturma bankları ile renklendirilecek.

Yer yer yeşil alanların bulunacağı meydanda ağaçlar için otomatik sulama sistemi bulunacak. Meydanın zemin kaplaması olarak doğal taşlardan granit ve bazalt plak taşlar kullanılacak. Meydanın mimari yapısını destekleyen dekoratif aydınlatma elemanları ile aydınlatma yapılacak. Çalışmaların bir yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.