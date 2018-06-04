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04 Haziran 2018 15:41

Kartepe kent meydanı çalışmaları sürüyor

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kartepe’de projelendirdiği kent meydanı çalışmalarına devam ediyor.

Kartepe kent meydanı çalışmaları sürüyor

04 Haziran 2018 15:41


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde kent meydanı çalışması yapıyor. Gebze, Dilovası, Başiskele ve Karamürsel ilçelerini geniş, ferah ve modern meydanlarına kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, İzmit’teki meydanı da tamamlamak üzere. Bu kapsamda bir kent meydanı da Kartepe’de yapılıyor. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki yapımı devam eden kent meydanı 30 bin metrekarelik alana sahip olacak.


Kent meydanı çalışması Kartepe Belediyesi hizmet binası ve kaymakamlık binası önünde uygulanıyor. Çalışma kapsamında 3 adet kafeteryanın yapımına başlandı. Alandaki menfez uygulaması ise devam ediyor. Meydandaki kazısı yapılan su kanalının betonu dökülecek. Alanın kazısı tamamlanırken stabilize dolgu çalışmaları da sürüyor.


İçerisinde sosyal donatı alanlarının yer alacağı Kartepe Kent Meydanı projesi içerisinde sosyal alanlar da yer alacak. Meydanda her biri 109 metrekare olmak üzere 3 adet kafeterya, 2 adet animasyonlu süs havuzu bulunacak. Meydan amfiler, çeşitli ağaç ve bitki görselleri arasına kurulacak oturma bankları ile renklendirilecek.


Yer yer yeşil alanların bulunacağı meydanda ağaçlar için otomatik sulama sistemi bulunacak. Meydanın zemin kaplaması olarak doğal taşlardan granit ve bazalt plak taşlar kullanılacak. Meydanın mimari yapısını destekleyen dekoratif aydınlatma elemanları ile aydınlatma yapılacak. Kent Meydanı bir yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.




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