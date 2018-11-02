Kartepe kışa hazır

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde asfalt ve parke çalışmalarına aralıksız devam ederek yaklaşan kış öncesi hazırlıklarını tamamlıyor.

Kartepe Belediyesi asfalt ekipleri ilçe genelinde altyapı geçişi ve kullanımdan dolayı bozulan alanları sıcak asfalt yama ile onarıyor. Çalışmalarda özellikle araç ve yaya güvenliğini sağlayan güzergahlara öncelik veriliyor. Kartepe halkına rahat bir ulaşım imkanı sunmak için deforme olan yollardaki çalışmalar kapsamında Suadiye ve Çepni Mahalleleri genelinde altyapı geçişi ve kullanımdan dolayı bozulan alanları sıcak asfalt yama onardı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler parke ile kaplı yollarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Kartepe'nin sokaklarında çalışma yapan ekipler Arslanbey Mahallesinin parke yollarında tamirat yaptı. Çeşitli nedenlerle bozulmaların olduğu ana arter ve ara arter güzergahlarda kilitli parke taşı tamiratı ile yol iyileştirme çalışmalarında bulunan ekipler çalıştıkları mahalleleri ring halinde tararken mahalle muhtarıyla da koordine içerisinde çalışmalarına devam ediyor.