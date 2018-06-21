Kartepe kongre merkezi oluyor

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in turizm ilçesi olma yolunda Kartepe’de hayata geçirdiği projelerin yanı sıra düzenlenen kongrelerle de cazibe merkezi oluyor. Kartepe Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve WSB Universitesi işbirliğinde Polonya’da düzenlenen dünya ekonomisi ve ekonomik büyüme gibi konuları ele alan ECOİ3 Ekonomi Kongresi, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirildi. 20 farklı ülkeden 45 tane bildirinin kabul edildiği kongrede, dünyanın farklı ülkelerindeki çeşitli üniversitelerde görev yapan akademisyenler akademik birikimlerini paylaştılar.

Polonya’da düzenlenen ECOİ3 Ekonomi Kongresi’nin sonuç bildirgesi hakkında bilgi vermek ve Kasım ayı içerisinde yapılacak ECOİ4 Ekonomi Kongresi hakkında görüş alış verişinde bulunmak üzere Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Ayhan Orhan, Doç. Dr. Selçuk Koç ve Dr. Öğr. Üyesi Sema Yılmaz Genç Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Üzülmez tarafından verilen desteğe teşekkür edilirken, Kartepe’nin kongre merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine dikkat çekildi.

Kartepe’nin kongre merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepemizin doğal güzelliklerinin turizm alanında etkilerini her geçen gün görmekteyiz. İlçemize turist sayısı günden güne artmaktadır. Kartepemizi şimdi de kongre merkezi olma yolunda ilerlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Ülkemizde söz sahibi kişilerin yanı sıra birçok önemli konular ilimizde düzenlenen kongrelerle ele alınmaktadır. Bu durum Kartepemizin gelişmesine büyük katkı verecektir. Kasım ayı içerisinde düzenlenecek olan ECOİ4 Ekonomi Kongresi’ne belediye olarak gereken desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.