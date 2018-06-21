Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 13:45

Kartepe kongre merkezi oluyor

KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kasım ayında Kartepe’de gerçekleştirilecek ‘ECOİ4 Ekonomi Kongresi’ çalışmaları hakkında KOÜ heyetini kabul etti.

Kartepe kongre merkezi oluyor

21 Haziran 2018 13:45


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in turizm ilçesi olma yolunda Kartepe’de hayata geçirdiği projelerin yanı sıra düzenlenen kongrelerle de cazibe merkezi oluyor. Kartepe Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve WSB Universitesi işbirliğinde Polonya’da düzenlenen dünya ekonomisi ve ekonomik büyüme gibi konuları ele alan ECOİ3 Ekonomi Kongresi, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirildi. 20 farklı ülkeden 45 tane bildirinin kabul edildiği kongrede, dünyanın farklı ülkelerindeki çeşitli üniversitelerde görev yapan akademisyenler akademik birikimlerini paylaştılar.


Polonya’da düzenlenen ECOİ3 Ekonomi Kongresi’nin sonuç bildirgesi hakkında bilgi vermek ve Kasım ayı içerisinde yapılacak ECOİ4 Ekonomi Kongresi hakkında görüş alış verişinde bulunmak üzere Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Ayhan Orhan, Doç. Dr. Selçuk Koç ve Dr. Öğr. Üyesi Sema Yılmaz Genç Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Üzülmez tarafından verilen desteğe teşekkür edilirken, Kartepe’nin kongre merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine dikkat çekildi.


Kartepe’nin kongre merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepemizin doğal güzelliklerinin turizm alanında etkilerini her geçen gün görmekteyiz. İlçemize turist sayısı günden güne artmaktadır. Kartepemizi şimdi de kongre merkezi olma yolunda ilerlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Ülkemizde söz sahibi kişilerin yanı sıra birçok önemli konular ilimizde düzenlenen kongrelerle ele alınmaktadır. Bu durum Kartepemizin gelişmesine büyük katkı verecektir. Kasım ayı içerisinde düzenlenecek olan ECOİ4 Ekonomi Kongresi’ne belediye olarak gereken desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç