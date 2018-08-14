Kartepe Kurban Bayramı’na hazır

Kurban Bayramı öncesinde Kartepe Belediyesi bünyesinde Kartepe Kurban Hizmet Komisyonu oluşturuldu. Oluşturulan komisyonda Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kartepe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kartepe İlçe Müftülüğü yer aldı. Kartepe İlçe sınırları içerisinde yüz adet kesim ve satış yeri oluşturuldu. Komisyon üyeleri kurban kesim ve satış yerlerinde yaptıkları kontrollerde hayvanların küpelerini, pasaportlarını ve sağlık raporlarını kontrol ediyor. İki yaşını doldurmamış, uzuvlarında eksik olan, damızlık değeri taşıyan dişi hayvan kesimine izin verilmiyor. Kurban satış ve kesim yerlerinin veteriner hekim ile sözleşmesinin olması gerekiyor. Kesim yerlerinde temizlik kurallarına dikkat edilirken, kesim sırasında ise atıkların uygun şekilde paketlenmesi gerekiyor ve Kartepe Belediyesi Temizlik ekiplerine teslim edilmesi gerekiyor.

Kurban Bayramı süresince Kartepe Kurban Hizmet Komisyonu üyeleri denetimlerine devam edecek. Komisyon tarafından aranan şartların uygun olmadığı yerlere Kartepe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 8 bin TL idari para cezası kesilecek. Kartepe İlçe sınırları içerisinde 100 adet kesim yeri bulunuyor. Kurban Bayramı’nda 3 bin 722 adet büyük baş hayvanın kesiminin yapılması bekleniyor. İlçe sınırlarında 8 bin dolayında hayvan bulunurken, dışarıdan gelen hayvanlarla birlikte bu sayı 14 bini buldu. İlçenin en yoğun kesim yeri olan Karatepe Mahallesi’nde 25 kesim yeri bulunuyor. Mahallede Kurban Bayramı süresince güvenlik Jandarma tarafından sağlanacak. Karatepe Mahallesi içerisinde vatandaşlar tarafından 2 bin 500 hayvanın kesiminin yapılması bekleniyor. Kartepe’de kurbanlık olarak satılan büyükbaş hayvan sayısı 6 bin 407’ye ulaştı. Kesim yerlerinde satılan ve kesimi yapılacak olan kurbanlık küçük baş hayvan sayısı 664, evlerde satılan ve kesimi yapılacak küçükbaş hayvan sayısı bin, toplamda bin 164’e ulaştı.

Kurban Bayramı öncesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kurban Rehberi kitapçığı ile kurban satıcılarını bilgilendirmeye devam ediyor. Hazırlanan kitapçıkta kurbanın anlamı, kurban edilen hayvanlar, kurbanlıkların yaşları ve yaş tayini, kurbanlık hayvanların sevki, kurbanlıkların bakım ve beslenmesi, kurbanlık hayvanların besi durumlarının tespiti, nakliye ve dinlendirme, kesim, yüzme, parçalama, muayene ve kontrol, etlerin dinlendirilmesi, etlerin saklanması, derinin tuzlanması ve çevre ve görüntü kirliği başlıklarında bilgiler yer alıyor.