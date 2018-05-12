Kartepe, model uçak gösterileriyle renklendi

Kartepe Belediyesinin, KOÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Türk Hava Kurumu Kocaeli Şubesi işbirliğinde KOÜ Arslanbey Yerleşkesi’nde düzenlendiği “Radyo Kontrol Model Uçak Hava Şenliği” hafta sonu renkli görüntüler eşliğinde gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen model uçak tutkunları hünerlerini sergiledi. Etkinlikler alanı dolduran vatandaşlar tarafından zevkle izlendi. Etkinliklerde Türk Hava Kurumu Genel Merkezi’nden şenlik için Kartepe’ye gelen paramotorcu ve model uçak kullanıcısı tarafından gösteriler yapıldı. Paramotorcu, Türk bayrağını alan üzerinde dalgalandırırken, model uçak kullanıcısı ise yaptığı akrobatik hareketlerle izleyenleri şaşkına çevirdi.

İsteyen herkesin model uçak yapabileceğini belirten model uçak kullanıcısı Mehmet Aydın, "Yaklaşık 10 senedir modelcilikle uğraşıyorum. İlk etapta strafordan modeller yaptım. Bu malzemeden modelleri herkes yapabilir. Fazla bir masrafı yok. Sonrasında nitro model uçaklara geçtim. Son olarakta benzin model uçaklar ile ilgilenmekteyim. Bu hobiyi herkese tavsiye ederim" dedi.

Türkiye’de model uçak işinin eskisine göre çok daha rahat yapıldığını da belirten Aydın, "Yedek parçalara ve malzemelere ulaşmak ilk etapta çok zordu. Ülkemizde pek bulunmuyordu. Son yıllarda yedek parçalar çoğaldı, satıcıları çoğaldı. Özellikle Türk Hava Kurumu’ndan uygun fiyatlara modeller alabiliyoruz, yedek parçalar alabiliyoruz. Malzemelere ulaşmak şu anda çok daha kolay. İsteyen strafordan model uçak yapabilir. Bugün 50 ile 200 lira arasında bir maliyete model uçak imal edebilir" diye konuştu.