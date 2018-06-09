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09 Haziran 2018 15:46

Kartepe ramazan şenlikleri çocukların eğlence merkezi oldu

KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü tarafından organize edilen Ramazan Şenlikleri kapsamında, 12 farklı mahallede çocuklara özel düzenlenen programda yüzlerce çocuk gönüllerince eğlendiler.

Kartepe ramazan şenlikleri çocukların eğlence merkezi oldu

09 Haziran 2018 15:46


Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü tarafından organize edilen Ramazan Şenliklerinde, meddah ve Hacivat-Karagöz gösterileri, ateşbaz ve jonklör şovları, sürpriz çocuk şarkıları ile tüm çocuk ve yetişkinler neşeli Ramazan akşamları geçirdi. Birbiri ardına yapılan sahne şovlarında her biri heyecanla izlenirken, gösteriler çocukların olduğu kadar büyüklerin de ilgisin çekti. Yaklaşık 3 bin kişi katıldığı etkinlikler, Hasanpaşa ve Derbent mahallelerinden sonra Eşme Mahallesi’nde final yapacak.


Eğlencelerde sahneye çağrılan çocuklar arasında düzenlenen yarışmalarda da kıyasıya mücadeleler verildi. Gösterilerin yanında çocuklara ve ailelerine pamuk şeker, patlamış mısır, Osmanlı macunu ve çay ikram edildi. İftar sonrası başlayan program Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlenmeye devam edecek.


Çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılan aileler, Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerden memnun olduklarını dile getirerek Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile ekibine teşekkür ettiler. Çocuların eğlencelerine ortak olmanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Üzülmez, “Kartepe’de çocuk olmak ayrıcalıklı olmak demektir. Bilgi Evlerinde eğitimlerine verilen destek, karne hediyeleri, tiyatrolar, yaz aylarında verilen kurslarla çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasını sağlıyoruz. Çocukların mutlu olduğu yerde herkes mutlu olmaktadır. Ramazan ayı münasebetiyle Kartepemizin bütün mahallerinde Ramazan Şenlikleri düzenlenmektedir. Bu sayede çocuklarımızın Ramazan ayında güzel zaman geçirmesi, geleneksel sanatlarımızı tanıyarak öğrenmeleri sağlanmaktadır” dedi.




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