Kartepe Sarımeşe’de yeni imar yolları açılıyor

Kartepe’de ulaşım ağını genişletecek ve yapılaşmanın önünü açacak çalışmalar devam ediyor. İmar planları çerçevesinde Kartepe ilçesinde belirlenen yeni imar yolları açma çalışmaları Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Ekipler bu kapsamda Sarımeşe Mahallesi’nde 3 yeni yol için çalışmalara başladı. Gülnar, Çalı ve Hicret Sokaklar üzerindeki toplam 300 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki güzergahlarda yol açma çalışmaları sürüyor.

Kartepe’de yeni imar uygulamalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Yeni imar yollarının yapımları ile kent içi trafik ağı genişleyecek ve bölgede inşaat sektörü de canlılık kazanacak. Geleceğin Kartepesinin temellerini attığımız bu çalışmalar ilçe genelinde uygulama imar planları tamamlanan bölgelerde aralıksız sürecektir” dedi.

Öte yandan Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bozulmaların yaşandığı yollarda onarım çalışmalarına, yaz ayları ile birlikte hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri belirlenen program dahilinde ilçedeki yolları ring halinde tarayarak bozuk satıhları da asfalt yama çalışmaları ile iyileştiriyor. Ayda bin 500 ton asfaltın kullanıldığı çalışmalar kapsamında son olarak Ataevler ve Acısu Mahallelerinde otobüs güzergahları, bağlantı yolları ve kamu kurumları çevresinde alt yapı çalışması veya kullanımdan bozulan alanlarda yol iyileştirme düzenlemelerini tamamladı.