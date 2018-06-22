Kartepe seçime hazır

24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem Milletvekilliği seçimleri öncesinde Kartepe Belediyesi tarafından vatandaşların oy kullanacakları okullarda temizlik, bakım ve genel düzen çalışmaları tamamlandı. Kartepe’de Pazar günü yapılacak olan seçimlerde 32 okulda vatandaşlar oylarını kullanacaklar. İl Seçim Kurulu tarafından belirlenen okullarda Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gereken tamirat ve temizlik işlerini bitirdiler. Oy kullanılacak olan okulların bütün koridorları, bahçesi, bağlantı yolları Temizlik İşleri ekipleri tarafından temizlendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise okul çevresinde bulunan kamelyalar, okulların korkulukları ve çevresinde genel bakım yaparak seçime hazır hale getirildi.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise Cumartesi günü ilçe genelinde bütün siyasi partilerin mahalle, cadde ve sokaklarda bulunan afişlerini toplatacak. Zabıta ekipleri seçim güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine de destek verecekler.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde, oyunu Şefkatiye Mahallesi, Şefkatiye İlkokulu 1213 nolu sandıkta kullanacak olan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Tarihimizin en önemli seçimlerinden birinin arifesinde, vatandaşlarımızın oylarını huzur, güven, rahatlık içinde kullanabilmeleri için ilgili kurumlarımızla koordineli olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Tüm hemşehrilerime ve yurttaşlarımıza sağlık ve huzur içinde bir seçim günü geçirmelerini seçim sonuçlarının da milletimize, yurdumuza ve 16 yıllık davamıza hayırlı sonuçlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim. Vatandaşlık görevlerimizi ihmal etmeyelim, sandıkları sahipsiz bırakmayalım” dedi.