Kartepe teleferik projesi 2019’da bitecek

Kartepe Belediyesi’nin Haziran ayı olağan meclis toplantısında Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlığında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclis oturumunda 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis gündeminde yer alan Dumlupınar Mahallesi’nde mülkiyeti Kartepe Belediyesi’ne ait olan Dumlupınar Camii ve müştemilatı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan üzerinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün idari binası ve müştemilatı bulunan taşınmazların karşılıklı trampa edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Köseköy’de yeniden yapımına başlanan battı-çıktı hakkında Belediye Başkanı Üzülmez, “Burası yeniden ihale edilmiştir. İhaleyi alan firma hemen şantiyesini kurmuştur. Hızlı ve sistemli bir şekilde çalışıyorlar. Yapılan çalışmalara bakıldığında kaybedilen zamanın da hızlı telafi edileceği görülmektedir” derken, Teleferik Projesi hakkında ise Belediye Başkan Yardımcısı Bali Holat “Uygulama projesinin son ayağına gelindi. Jeolojik etüdler tamamlandı. Uygulama projesinin son hali bizlere gönderilecektir. Onay vermemiz durumunda inşaata başlayacaklardır” dedi.

Teleferik Projesi hakkında Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’de bilgi vererek, “Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan ihale oldukça yüksek bedeldir. Teminat şartları da oldukça yüksektir. Yüklenici firma gerekli teminatı yatırmıştır. Konusunda en etkili firma tarafından ihale alınmıştır. Teleferik Projesi’nin en zor kısmı projelendirme kısmıdır. Proje bitmesi sonrasında yapımına başlanacaktır. 2019 yılının ilk aylarında bitmesi planlanmaktadır. Proje yakından takip edilmektedir. Projenin yapılamaması durumunda teleferiğin projenin hayata geçirilmesinde alt yapı ve teknik imkanlarımızın olduğunu açıklamıştık” diye konuştu.

Asfalt ve parke çalışmaları hakkında Başkan Üzülmez, “İlçemiz yüzölçümü bakımından oldukça büyük bir ilçedir. Köy ve belde kültürü ile ilçe olma yolunda ilerlemekteyiz. İlçemiz bir çok ilçeden farklı özellikleri vardır. Geçiş dönemi yaşanmaktadır. Birçok belediyeden daha fazla yollara yatırımlar yapılmıştır, yapılmaya devam edilmektedir. Beklentileri çok üste çıkardık. Asfalt ve parke çalışmaları noktasında özel istekler ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada büyükşehir belediyesinden destek almaktayız. Yüzde 70 dolayında mahallemizde çalışmalar artarak devam etmektedir” açıklamasında bulundu.