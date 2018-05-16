Kartepe, Tepecik Camii’nin şadırvanı tamamlandı

Kartepe İstasyon Mahallesi Karayazı Sokak’ta bulunan Tepecik Camii’nin müştemilat ve şadırvanı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde Cuma namazı sonrasında yapılan programa AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde yaptığı konuşmasında gelecek nesiller için projeler ürettiklerini belirten Başkan Üzülmez “Hayatın her alanında hizmet üretip, hemşerilerimizin yaşantısını kolaylaştırırken yarınlar için kalıcı eserler vermeye de gayret ediyoruz. Kalıcı eserler, sadece bugünlere değil, gelecek nesillere de hizmet ederler. Camii merkezli hayat çok önemlidir. Ramazan Ayı başlamadan önce Tepecik Camiimizin müştemilat ve şadırvanını tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.