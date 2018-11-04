Kartepe turizmi kongrede konuşuldu

Kartepe'de düzenlenen II. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi ile I. Uluslararası / IV. Ulusal Emek ve Toplum Kongresi'nde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepe turizmin yükselen yıldızıdır” dedi.

Kartepe Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi İşbirliğinde II. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi ile I. Uluslararası / IV. Ulusal Emek ve Toplum Kongresi büyük katılımla gerçekleştirildi. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in ev sahipliğinde gerçekleşen kongreye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Emek ve Toplum Kongresi Başkanı, Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Sami Karacan, Uluslararası Turizm Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi Başkanı, Avusturya Krems Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İfan Arıkan, Turizm Akademisyenleri Derneği Yönetim Kurulu başkanı, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Tuna, Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Başkanı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karataş, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi ve davetliler katıldı.

Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında konuşmacı Prof. Dr. Christian Steckenbauer ve Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu'nun sunumları ile başladı. II. Uluslararası Turizm ve İşletme Bilimleri Kongresinde konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, “Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez'e ekibine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizde önemli destekler sağlamaktadır. Kocaeli her ne kadar sanayi kenti olsa da kültür ve turizm şehri olma yolunda hızla ilerlemektedir. KOÜ şehirle bütünleşmiştir. Kocaeli hızla yoluna devam etmektedir. Kocaeli turizm pastasında yerini almaktadır” dedi.

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, yaptığı konuşmada Kartpe'de örnek çalışmaların yapıldığını belirterek, “Kocaeli bir sanayi şehridir. Şehrimizde çok büyük sanayi kuruluşları vardır. KOÜ'nün büyümesi ile şehrimiz bir bilim şehri yapmaya başlamıştır. Gebze'ye kurulan ikinci üniversite, Kartepe'de kurulma aşamasında olan üçüncü üniversite Kocaeli bilim şehri olacaktır. Son yollarda Kartepe turizm ilçesi olmuştur. Şehrimize turizm damgası vurulmaktadır. Kartepe'de örnek projeler hayata geçmektedir. Kartepe zirvelerin buluşma noktası olmaya başlamıştır. Bu yönde adımlar atılmaktadır” diye konuştu.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, “Turizm ve şehircilik alanında yatırımlar çok hızla ilerlemektedir. Kartepe yeni bir ilçedir. Uzun yıllar İzmit ilçesine bağlıydı. Yatırıma muhtaç belde kültürünün olduğu bir Kartepe vardı. Belde belediyelerin birleşmesi sonrasında 300 km kare alanla birlikte 120 binin üzerinde nüfus bulmaktadır. Günlük hizmet verilen nüfus günlük 250 bindir. Kocaeli'nin ülke ekonomisine verdiği katkı herkes tarafından bilinmektedir. Kartepemiz ilimizin yanı sıra ülke ekonomisine de önemli katkı vermektedir” şeklinde konuştu.

“Kartepemiz ulaşım ağı bakımından merkez durumundadır” diyen Başkan Üzülmez, “Kartepemiz dünyaya katkı veren önemli ilçelerden biridir. 2014 yılında göreve geldiğimiz zaman yeni bir vizyon ortaya koyduk. Turizm noktasında çok önemli yatırımlar yapılmaktadır. İlçemiz birçok yabancı turist tarafından cennetin yer yüzündeki yeri görülmektedir. Turizm alanında bütün saç ayaklarını tamamladık. Bu yönde koordineli bir şekilde bütün kamu kurum ve kuruluşlarla bir araya geldik. Kartepemizi Davos'a dönüştürme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.