Kartepe Uçak Şenliği için geri sayım başladı

Kartepe Belediyesi, 5’inci Radyo Kontrol Model Uçak Hava Şenliği ile Türkiye genelindeki model uçak tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. 12 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan şenlikte havacılık sporunun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi hedefleniyor. Kartepe semalarının model uçak ve multikopterlerin gösterileri ile renkleneceği şenlikte birçok ilden katılım olacak. Model uçak eğitimi alan Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri de şenliğe katılım sağlayacak. Tüm Kartepe halkının davetli olduğu etkinlikte farklı sürprizler yer alacak.