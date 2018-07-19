Kartepe Ulu Camiye kamelya

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in talimatları doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırlarında bulunan camilerin eksiklerini gideriyor. Suadiye Ulu Camii yönetiminin talebi sonrasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından camii avlusuna kamelya ve oturma gruplarının montajları yapıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez “Hemşehrilerimizin makul ve mantıklı tüm istek ve talepleri en hızlı şekilde yerine getirilmektedir. İbadethanelerimize ayrı bir önem vermekteyiz. Çevre düzenlemesinden tutun diğer eksiklerinin giderilmesine kadar imkanlarımız dahilinde gereken yapılmaktadır. Kartepemiz sınırları içerisinde hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı alanlara kamelya ve oturma grupları kendi öz kaynaklarımızla karşılanmaktadır” şeklinde konuştu.

Kartepe’de ilaçlama ve uyarı

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Veteriner Şube Müdürlüğü’ne bağlı “vektör mücadelesi hizmeti” veren ekipler Kartepe’de insan sağlığını tehdit eden vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek ve kemirgen) gibi canlılara yönelik program dahilinde alt yapı ve açık alanlarda ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sosyal ve açık alanları daha fazla kullanmaya başlayan vatandaşlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına başladı. Özellikle vektör özelliği taşıyan canlıların yuvalanacağı yerler belediye ekipleri tarafından titizlikle ilaçlanıyor.

Vatandaşların özellikle çocukların oturacakları ve vakit geçirdikleri ortamların sağlıklı ve temiz ortamlar olması içinde bakım ve onarımın yanı sıra hijyenik olmasına özen gösterilirken, yapılan ilaçlamada hiçbir şekil de insana ve doğaya zarar verilmiyor. Yapılan ilaçlama sadece bertaraf etmek istenen haşerelere karşı olurken ilçede bulunan tüm park ve bahçelerde ilaçlamalara devam ediliyor.

Kartepe genelinde ilaçlamanın titizlikle yapıldığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Özellikle sinekle mücadelede, hemşehrilerimiz üstü açık kaplarda açık havada su biriktirmesinler. Bu sineklerin larva bırakarak çoğalmasına sebep olmaktadır. Hemşehrilerimizden ricamız sivrisinek çoğalmasına engel olunması adına açık alanda kova ve üstü açık benzeri kaplarda su biriktirmemeleridir. İlaçlama konusunda ekiplerimiz çok ciddi bir şekilde çalışmalarına aralıksız devam ediyor” ifadelerini kullandı.