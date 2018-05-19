Kartepe Unutulmuş Değerler Festivali Gostivar’da

Kartepe Belediyesi’nin Türk kültürünü tanıtmak amacıyla her yıl düzenlediği Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali’nin yurtiçi ve yurtdışı hazırlıkları başladı. Başbakanlık Tanıtım Fonu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve her yıl binlerce kişiye ev sahipliği yapan festivalde, yüzlerce değişik el sanatları ustası ve zanaatkârın katılımlarıyla tel kırma, ebru sanatı, cam üfleme, hat sanatı, çinicilik, seramik, hüsnü hat, ahşap oyma, kırk yama, minyatür, kağıt işlemeciliği gibi sanatların tanıtımı yapılırken, halk ozanları, matrak, Geleneksel Türk Okçuluğu ve Hacivat Karagöz oyunları gibi birçok unutulmaya yüz tutmuş değer gün yüzüne çıkartılıyor.

Geçtiğimiz yıl Sırbistan’ın Novi Pazar şehrinde gerçekleştirilen ve Türk kültür mirasının soydaşlarla paylaşıldığı Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali’nin aynı heyecanla Gostivar’da gerçekleştirilmesi planlanıyor. 04-05 Ağustos tarihleri arasında Makedonya Gostivar’da yapılması planlanan festivalin ön görüşmeleri tamamlandı. Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Başkan Danışmanı Doç.Dr Levent Atalı ve Turizm Birim Sorumlusu Halit Koç, Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari’yi makamında ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulundu. Dünyada Türkiye dışında tek Türkçe Eğitim veren Gostivar Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca’yı da ayrıca ziyaret eden yetkililer festival hakkında istişare yaptılar.