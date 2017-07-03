Kartepe, Unutulmuş Değerler Festivali’ne hazır

Kartepe Belediyesi, zengin ve renkli görüntüler eşliğinde yerli ve yabancı konukların katılımı ile geleneksel hale gelen Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali’nin 3’ncüsü için tüm hazırlıklarını tamamlandı. Geçmişten günümüze ulaşmış veya unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, kültür varlıkları, şarkılarımız, danslarımız, oyunlarımız ve damak tatlarımızı ortaya çıkartmayı ve bunları kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Unutulmuş Değerler Festivali 8-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türk okçuluğu, matrak, mangala ve niceleri

Kartepe’nin eşsiz doğa güzelliklerine hakim noktalarından biri olan ve Sapanca Gölü kıyısında düzenlenecek Kartepe Belediyesi 3’ncü Unutulmuş Değerler Festivali’nde 100 adet değişik el sanatları ustaları ve zanaatkârlardan oluşacak kültürümüzü tanıtan çadırlar kurulacak. Bu çadırlarda ebru, minyatür, hat, ahşap oyma, kırk yama, minyatür, seramik, güzel yazı yazma, geleneksel Türk Okçuluğu, geleneksel Türk Dövüş Sporu Matrak, geleneksel Osmanlı Zeka Oyunu Mangala, kağıt işlemeciliği, mesir macunu, halk ozanları ve Hacivat Karagöz oyunları gibi birçok unutulmaya yüz tutmuş değerler festivalde gün yüzüne çıkartılacak.

Uluslararası ilgi ve katılım

Festival kapsamında Makedonya, Bosna-Hersek ve Sırbistan’dan gelecek olan misafirler de kendi kültürlerini ve halk oyunlarını tanıtacaklar. Yöresel ve bölgesel sanatçıların sahne alacağı festivalde yöresel sanatçılarda performanslarını gün boyunca konukların beğenisine sunacaklar. Ayrıca “Hanım Eller Yarışıyor” adlı yemek yarışması ile Kartepe’de yaşayan ev hanımlarının marifetlerini kullanarak, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel lezzetleri ve damak tatlarını gün yüzüne çıkartılması da sağlanacak. Yaklaşık yüz ev hanımının yarışacağı yarışmada Çorba, Ana Yemek, Tatlı ve Hamur işleri kategorilerinde lezzetler yapılarak jüri değerlendirilmesine sunulacak.

Kartepe’nin yemek kültürü sofralara çıkıyor

Kurulacak olan ücretsiz çadırlar da ev hanımları ve zanaatkarlara da ürettikleri ürünleri sergileme ve satış yapma olanakları sağlanarak, hem unutulmaya yüz tutmuş ürünlerin tanıtımı hem de ekonomik değer elde etme imkanı sunulacak. Kültür mirasının çocuklara aktarılacağı festivalde, çocuk oyun grupları, palyaço ve değişik animasyon ve oyunlar ile eğlenceli ve unutulmaz anlar sahne alacak. Festival zengin içerikli ve coşkulu bir hafta sonu yaşatacak. Ayrıca festival alanında oluşturulacak olan alanda milli oyun parkuru kurulup geçmişteki oyunlarımızın gerekli çizimleri yapılarak sek sek, misket oyunu, ip atlama gibi geleneksel eski oyunların hafızalarda ki yerinin korunması da sağlanacak.

Hülya Polat sahne alacak

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen 3’ncü Unutulmuş Değerler Festivali’nde Karadeniz müziğinin ünlü isimlerinden Hülya Polat sahne alacak. Karadenizli ses sanatçısı Polat, sevilen şarkılarını Kartepeliler için seslendirecek. İzmit ve Kartepe’den de ücretsiz ring servislerle misafirlerin ulaşımının sağlanacağı festivale katılım yoğun olması bekleniyor. Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de, unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş değerlerin gün yüzüne çıkartılacağı festivale tüm hemşehrilerini davet etti. Başkan Üzülmez, “Geçmişe yolculuk yapacağımız ve gelenekselleştirdiğimiz festivalimizde Kartepe’li hemşerilerimiz ve misafirlerimizle bir bütün oluyor, keyifli saatler geçiriyoruz. Bir taraftan eğlenirken, diğer taraftan da kültürel mirasımıza ve değerlerimize sahip çıkıyoruz” dedi.